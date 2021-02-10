حادث كبير بسبب الشبورة على طريق الاسماعيلية الزقازيق.. وإصابة 55 عاملا (صور)

أصيب 55 عاملا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بحادث بين تصادم 3 أتوبيسات بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق.

وكانت الأوتوبيسات تقل عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية، واصطدم أحدها في شجرة على الطريق، بينما سقط الآخر بترعة الإسماعيلية، وهرب الثالث عقب الحادث.

على الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، بكافة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل مستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة. وقال مصدر بمرفق إسعاف الإسماعيلية، إن عدد المصابين الذين تم نقلهم بمعرفة الإسعاف 55 عاملا حتى الآن، بينما قال مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، إن عدد المصابين بالحادث داخل المستشفى حتى الآن 65 مصابا. تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وإصابة 55 عاملا حتى الآن حسب الحصر المبدئى للحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين. وأكد مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور. حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة حاث تصام الإسماعيلية بسبب الشبورة

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