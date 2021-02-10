توفى اليوم الأستاذ أحمد صالح، والد المهندس حسام صالح المدير التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث باسمها، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة فى مسجد الفاروق بـ المعادي بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء، ثم تشييع الجنازة إلى المقابر بطريق الواحات. وأعلن المدير التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وفاة والده، مطالبا بالدعاء له بالمغفرة والرحمة. ويتقدم اليوم السابع بخالص التعازى للمهندس حسام صالح داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.. وللفقيد الرحمة وللأهل الصبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والد المهندس حسام صالح المدير التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.. واليوم السابع يتقدم بخالص التعازى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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