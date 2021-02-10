جدول مواعيد مبارايات اليوم الأربعاء

يترقب مشجعي كرة القدم اليوم الثلاثاء منافسات دوريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم والتي تشهد مواجهات في قمة الأهمية، وبالأخص منافسات الدوري المصري، والدوريات الأوروبية التي يسعى عشاق كرة القدم دائما لمتابعتها.
كأس ملك إسبانيا:-
حيث تقام مباراة بين فريق برشلونة وفريق أشبيلية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الاسباني.
كأس إيطاليا:-
كأس الاتحاد الإنجليزي:-
تقام مباراة ليستر سيتي وفريق برايتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الخامسة.
يدخل فريق شيفليد يونايتد مباراته اليوم أمام فريق بيرستول سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.
يستضيف فريق إيفرتون مباراة اليوم أمام فريق توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
بينما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد الدور الثالث والرابع، بعد تلقى المارد الأحمر لهزيمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال بثنائية نظيفة في لقاء شهد تألق خط دفاع القلعة الحمراء وحارسه محمد الشناوي، كذلك خسر بطل البرازيل في نصف نهائي المونديال علي يد تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.
تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس علي إستاد المدينة التعليمية في تمام الخامسة مساء، قبل ثلاث ساعات فقط من المباراة النهائية بمونديال الأندية بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي في تمام الثامنة مساء.
خسر الأهلي مباراة نصف النهائي أمام البايرن بثنائية نظيفة أحرزهم المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي في الدقيقتين، 17 من الشوط الأول، و 85 من أحداث الشوط الثاني.
بينما حقق تيجريس المكسيكي مفاجأة بتأهله لكأس العالم للأندية بعد التغلب علي بالميراس البرازيلي بهدف نظيف أحرزه المتألق اندريه بيير جينياك، ويلتقي بهذا الفوز مع بايرن ميونخ في تحديد بطل مونديال الأندية.
وبهذا يصبح اندريه بيير جينياك هداف البطولة برصيد 3 أهداف، سجل منهم هدفيين في المباراة الماضيه أمام اولسان هونداي.
ولأول مرة فريق من المكسيك يتأهل للنهائي واللعب مع الكبار في نهاية مونديال الأندية.
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