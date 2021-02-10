جدول مواعيد مبارايات اليوم الأربعاء

يترقب مشجعي كرة القدم اليوم الثلاثاء منافسات دوريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم والتي تشهد مواجهات في قمة الأهمية، وبالأخص منافسات الدوري المصري، والدوريات الأوروبية التي يسعى عشاق كرة القدم دائما لمتابعتها.

كأس ملك إسبانيا:-

حيث تقام مباراة بين فريق برشلونة وفريق أشبيلية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الاسباني.

كأس إيطاليا:-

تقام مباراة أتالانتا أمام فريق نابولي في الدور النصف النهائي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 . كأس الاتحاد الإنجليزي:-

يدخل فريق سوانزي سيتي مباراته اليوم أمام فريق مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. تقام مباراة ليستر سيتي وفريق برايتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الخامسة. يدخل فريق شيفليد يونايتد مباراته اليوم أمام فريق بيرستول سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي. يستضيف فريق إيفرتون مباراة اليوم أمام فريق توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.