صدمة داخل الأهلي بسبب "موسيماني"

بعد خسار الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، في مباراة الدور نصف النهائي، لبطولة كاس العالم للأندية، تم إيقاف سلسلة النتائج الجيدة للفريق مع المدرب الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني" وتلقي الفريق الخسارة الأولي أمام بطل أوروبا.

الجميع يتحدث أن ما حدث وتكون الخسارة الأولي للمدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي جاءت أمام بطل أوروبا بمثابة الإنجاز التاريخي، وذلك بعد مرور 22 مباراة دون خسارة مع المارد الأحمر في جميع البطولات.

بالرغم من صعوبة المباراة قبل بدايتها إلا أن موسيماني تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وبايرن ميونخ، وأكد بأنه يتطلع للفوز علي بطل أوروبا ويريد كتابة إنجاز جديد للكرة الأفريقية، وتشريف كرة القدم المصرية في حال تحقيق الفوز علي بطل أوروبا.

يبدو أن موسيماني سعيد بهذه الخسارة لأنها جاءت أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ، وهي بمثابة الإنجاز لأنها لم تأتي أمام أي فريق مصري أو أفريقي، فقد لعب الأهلي مباريات كبيرة خلال 22 مباراة سابقة كان المدرب الجنوب أفريقي المسؤول فيها عن الإدارة الفنية للمارد الأهلي، وتمكن من تخطي العديد من المباريات الصعبة، والتي كان من أهمها مباراة الزمالك في نهائي القرن لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي إنتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وقبلها تمكن الفريق أن يعبر عقبة الوداد المغربي في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة والفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة "1/5".

وتنتهي بطولة كأس العالم للأندية غدا الخميس 11 فبراير، بإقامة مبارتين، الأولي ستكون في الخامسة مساء وسوف تجمع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي علي تحديد المركزين الثالث والرابع، وفي تمام الثامنة، يلتقي بايرن ميونخ بطل أوروبا والمرشح الأكبر للبطولة، فريق تيجريس أونال بطل المكسيك، ومن أجل علي المركزين الأول والثاني.

وصعد تيجريس أونال إلي البطولة للمرة الأولي في تاريخة، وتمكن أيضا أن يصعد للمباراة النهائية للمرة الأولي تاريخيا، وينتظر التاريخ مشاركة الفريق غدا في مباراة بطل أوروبا من أجل تحقيق المعجزة الكبري.

يذكر أن هذه هي المرة الأولي التي يتواجد فيها فريق من أمريكا الشمالية في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، في حين أنه من الصعب خسارة أندية أوروبا للبطولة إلي في مرات عديدة كان آخرها فريق تشيلسي عام 2012 وخسر المباراة النهائية.