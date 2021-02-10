التنمية المحلية: دورة تدريبية جديدة لقادة المستقبل الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التنمية المحلية، اعتبارًا من الاسبوع المقبل ولمدة 3 أسابيع، الدورة التدريبية الجديدة لإعداد قادة المستقبل، بمركز التنمية المحلية سقارة، والمقرر تنفيذها فى الخطة التدريبية للعام الحالى للوزارة، ويستفيد منها 50 متدربًا من ديوان عام الوزارة، وجميع المحافظات.





يأتى ذلك فى ضوء توجيهات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتطوير مهارات الكوادر الشبابية فى المحليات والاستجابة لاهتمام القيادة السياسية بمحور بناء الإنسان المصرى، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وأكد شعراوى، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن دورة إعداد قادة المستقبل تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة بإجمالى 180 ساعة تدريب بما يعادل 12 ساعة يوميًا، وهذا الكم من الساعات يهدف إلى إعداد كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل فى المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبار الشباب قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، ولتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة التنمية المحلية تعتبر من أولى الجهات التى نفذت دورات متخصصة فى إعداد قادة المستقبل فى المحليات لتأهيل صف ثانى يستطيع شغل مناصب قيادية فى المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة بدأت عصر جديد من التدريب وتأهيل القيادات المحلية لإحداث تغيير شامل وكامل فى أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية للتدريب وسيكون من ضمن الشروط للعمل كقيادات فى المحليات الحصول على دورة متخصصة بها.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقييم الدفعات السابقة من قادة المستقبل ومتابعة تطور أدائهم فى تطوير القطاعات العاملين بها، موجهًا المشرفين على تنفيذ دورة قادة المستقبل بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاه خصوصًا فى مجال الأزمات والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التى تم تطويرها للاستفادة منها فى تطوير جهات عمل المتدربين.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبى سينفذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الاداء والعمل الجماعى وهندسة الإنسانيات وورؤية مصر 2030 إضافة إلى الموضوعات والقوانين التى تخص الادارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجى ومهارات التفاوض والتخطيط العمرانى وادارة المشروعات والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكلات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس ادارة الشارع كنموذج لأهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية فى دعم التنمية.

وأفاد شعراوى بأن إعداد صف ثان من القیادات المحلية هى عملیة مستمرة ولا تقترن بفترة معينة، موضحًا أنه يتم ترشيح المتميزين الذين يجتاوزا الدورة التدريبية كاملة لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الاحياء والمدن.

وقال إنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة وقام مركز التنمية المحلية بسقارة باجراء اختبار سلوكى وحاسب آلى ومقابلة شخصية لهم، كما تم وضع بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلاً على مؤهل عالى ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد عن 45 عاماً وألا يكون من الشاغلين لمناصب قيادى.

وأضاف أن تمكين العنصر البشرى وتدريبه باستمرار وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل هو أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التى ترتكز إليها، لافتًا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم، مؤكدًا الأهمية الكبيرة للتدريب فى العصر الذى نعيشه خصوصًا أن التطوير التكنولوجى والعملى أصبح سريعاً بحيث أننا فى حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة.