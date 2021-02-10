إنفوجراف.. التعليم عن بعد أنقذ الموسم الدراسى فى زمن كورونا

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كما قدم المركز من خلال الإنفو شرحا مبسطا بطريقة تفاعلية عبر عدد من المنصات الإلكترونية لبث دروس فى جميع المواد لمختلف المراحل والفئات التعليمية بما فى ذلك التعليم الفنى، وكان أبرزها منصة "Edmodo"، إلى جانب إطلاق مجموعة قنوات تليفزيونية تعليمية باسم "مدرستنا".
كما تمكنت الحكومة من تطبيق أكبر منظومة امتحانات إلكترونية، فقد تم إجراء امتحانات إلكترونية لنحو 1.2 مليون طالب إلكترونيا بنهاية العام الدراسى 2020/2019، بواقع 10.4 ملايين امتحان، فضلا عن تلقى أكثر من 19 مليون مشروع بحثى، وقد تم تقييمها إلكترونيًّا.
وأشار إلى أبرز الإنجازات التى حققتها مصر فى قطاع التعليم فى الآونة الأخيرة، فعلى المستوى الإقليمى تمكن 10 طلاب مصريين من الحصول على المراكز الأولى فى مسابقة "تحدى القراءة العربى" برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودوليا، تقدمت مصر فى ترتيبها فى العديد من المؤشرات الدولية، ومنها على سبيل المثال مؤشر المعرفة العالمى 2020.
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