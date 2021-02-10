وزارة التضامن تطلق برنامج تدريب للرائدات الريفيات في مجال الصحة المجتمعية

قالت الدكتورة آمال زكى، مستشار برنامج وعى للتنمية المجتمعية، أنه تم إطلاق برنامج تدريب الرائدات الريفيات فى مجال الصحة المجتمعية بحافز شهرى، حيث تم البدء بالمحافظات الأكثر فقرا، وذلك ضمن برنامج الألف يوم وهو آلية لتحسين وضع التغذية للسيدات الحوامل والمرضعات من أجل التقليل من الأثار السلبية التى من الممكن أن تؤثر على نمو الأطفال.
وأضافت "أمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرنامج يستهدف الألف يوم الأولى من حياة الطفل، موضحة أنه من أجل معالجة سوء التغذية ومتابعة الحمل.
وتابعت أن البرنامج من الممكن أن يقلل من الآثار التى من الممكن أن تحدث من سوء تغذية الأم والجنين، لافتة إلى أن سوء التغذية من الممكن أن يؤدى الطفل الإصابة بالقلب والسكر فيما بعد أو غيرها من الأمراض.
وأكدت أن العامين الأولين للطفل هم الأهم، حيث أنه إذا تم تأسيسه يكون سليم، متابعة ان البرنامج يطبق فى 25 محافظة، ولكن تم البدء فى تدريب مدربين بمحافظة بنى سويف والمنيا.
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