بانفوجراف.. إجراءات الدولة لتعزيز قدرات التعليم عن بُعد والتكيف مع كورونا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف، بعنوان "إجراءات الدولة لتعزيز قدراتها في التعليم عن بُعد والتكيف مع جائحة كوفيد-19"، مستعرضًا أبرز جهود الدولة خلال عام 2020 في إدارة وتسهيل عملية التعليم عن بُعد أثناء الجائحة، وتقديم شرح مبسط بطريقة تفاعلية عبر عدد من المنصات الإلكترونية، لبث دروس في جميع المواد لمختلف المراحل والفئات التعليمية، بما في ذلك التعليم الفني، وكان أبرزها منصة "Edmodo"، إلى جانب إطلاق مجموعة قنوات تليفزيونية تعليمية باسم "مدرستنا".

كما تمكنت الحكومة من تطبيق أكبر منظومة امتحانات إلكترونية، فقد تم إجراء امتحانات إلكترونية لنحو 1.2 مليون طالب إلكترونيًّا بنهاية العام الدراسي 2020/2019، بواقع 10.4 ملايين امتحان، فضلا عن تلقي أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وقد تم تقييمها إلكترونيًّا.

الجدير بالذكر، أن نشير إلى أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في قطاع التعليم في الآونة الأخيرة؛ فعلى المستوى الإقليمي: تمكن 10 طلاب مصريين من الحصول على المراكز الأولى في مسابقة "تحدي القراءة العربي" برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى ودوليا: تقدمت مصر في ترتيبها في العديد من المؤشرات الدولية، ومنها على سبيل المثال مؤشر المعرفة العالمي 2020.