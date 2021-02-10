المتحرشة أنجل تثير غضب عارم على السوشيال ميديا بعدما تحرشت بشقيقتها

المتحرشة انجل هاشتاج تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، ليشعل شرارة الغضب بين مواطني الوطن العربي، بعدما أظهر حادث مأسوي يندى له الجبين خجلًا.

حالة من الغضب والهجوم التي لن تهدأ منذ ظهور مقطع الفيديو الشنيع، الذي أقدمت فيه فتاة تدعى أنجل على التحرش بشقيقتها الصغرى.

قصة المتحرشة انجل

ظهرت الفتاة المتحرشة في مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع السوشيال المختلفة وهي شبه عارية، حيث كانت تتعدى على شقيقتها الصغرى التي لن ينقطع صراخها خلال المقطع الذي تعمدت أنجل تصويره "لايف" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تعالت صراخات وتوسلات الطفلة التي لن تعي ما تفعله شقيقتها بها دون رحمة، إلا أن المتحرشة أنجل قابلت نحيب وصراخ شقيقتها بالضحكات العالية دون إكتراث لأمر الصغيرة.

مطالبات بالقبض على المتحرشة انجل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات المواطنين من جميع أنحاء الوطن العربي بالقبض على المتحرشة أنجل التي تجردت من إنسانيتها وتحرشت بشقيقتها الصغرى بتلك الطريقة القاسية، وتوقيع أقسى عقوبة عليها لتكن عبرة لمن تسول له نفسه من أمثالها.

وبعد ساعات من الهجوم الذي انهال على الفتاة المتحرشة، ظهر مقطع صوتي آخر للفتاة ذاتها تحاول فيه تبرير فعلتها ومراضاة شقيقتها الطفلة المذعورة، التي كانت تصرخ من الرعب في مقطع التحرش الأول.

ومن جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع المقطع، موضحًا أنه جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة المثيرة للجدل.

وتفاعل طيف واسع من الناشطين السعوديين، عبر هاشتاجين المتحرشة انجل واقبضو على المتحرشه انجل.

معلومات عن المتحرشة انجل