موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الخميس أمام فريق بالميراس البرازيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية علي إستاد المدينة التعليمية.

ويسعي المارد الأحمر في تحقيق نتائج جيدة خاصتاً وأنها مباراة هامة لتحديد المركز الثالث والرابع، بعد تلقى المارد الأحمر لهزيمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال بهدفين دون رد في لقاء شهد تألق خط دفاع القلعة الحمراء وحارسه محمد الشناوي، كذلك خسر بطل البرازيل في نصف نهائي المونديال علي يد تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.

تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس قبل ثلاث ساعات فقط من المباراة النهائية بمونديال الأندية بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي في تمام الثامنة مساء.

خسر الأهلي مباراة نصف النهائي أمام البايرن بثنائية نظيفة أحرزهم المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي في الدقيقتين، 17 من الشوط الأول، و 85 من أحداث الشوط الثاني، بينما

بينما حقق تيجريس المكسيكي مفاجأة بتأهله لكأس العالم للأندية بعد التغلب علي بالميراس البرازيلي بهدف نظيف أحرزه المتألق اندريه بيير جينياك، ويلتقي بهذا الفوز مع بايرن ميونخ في تحديد بطل مونديال الأندية.

وبهذا يصبح اندريه بيير جينياك هداف البطولة برصيد 3 أهداف، سجل منهم هدفيين في المباراة الماضيه أمام اولسان هونداي.

ولأول مرة فريق من المكسيك يتأهل للنهائي واللعب مع الكبار في نهاية مونديال الأندية.

والجدير بالذكر أن فاز في مباراة الأولي أمام فريق الدحيل القطري والتي انتهت بهدف دون رد، ومن الممكن غياب لاعب الفريق علي معلول من مباراة غداً وذلك بسبب إصابته حيث كان معلول قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2021.

وقال إدوارد وكيل أعمال اللاعب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش": "علي معلول أجرى أشعة وتأكد استبعاده من مباراة الأهلي وبالميراس، وسيغيب حوالي 15 يومًا".

وأضاف: "سيحصل اللاعب على راحة سلبية، وبعدها سيبدأ برنامجه التأهيلي".

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

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