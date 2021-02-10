إصابة 65 عاملًا في حادث تصادم 3 أتوبيسات على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

شهد طريق "الإسماعيلية - الزقازيق" حادث تصادم بشع، في صباح اليوم الأربعاء، وذلك بسبب كثافة الشبورة المائية على الطريق، والتي كان من شأنها تصادم 3 أتوبيسات من بينهم واحد سقط في ترعة الإسماعيلية.

أصيب عدد كبير من الركاب في هذا الحادث المأسوي ليصل عددهم إلى 65 مصابًا، حيث كانت الأتوبيسات تقل عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية.

حادث تصام على طريق الإسماعيليلة- الزقازيق

تصادم أتوبيس في شجرة على الطريق، بينما سقط الآخر بترعة الإسماعيلية، وهرب الأتوبيس الثالث عقب الحادث.

على الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل مستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

تصادم 3 أتوبيسات بسبب الشبورة المائية

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وإصابة 65 عاملا حتى الآن حسب الحصر المبدئى للحادث.

الجدير بالذكر، أن إصابات العمال الذين تم نقلهم إلى المستشفى حالتهم مستقرة إلى حد ما، حيث تتنوع تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين.