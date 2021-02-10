"دبابة الأهلي" يطلب الرحيل لهذا السبب ؟

تبدو أن الأمور غير مستقرة داخل النادي الأهلي بسبب عدم مشاركة بعض اللاعبين في المحفل العالمي لبطولة كأس العالم للأندية، وتجمع البطولة بين جميع أبطال القارات في دورة مجمعة للإحتفال بهم بعد الفوز بالبطولات الكبري في كل قارة.

فرصة الظهور بمستوي متميز في بطولة كأس العالم للأندية، تكون لها أهمية خاصة لأنها تتيح للاعبين المتألقين إلقاء الضوء عليهم من خلال كشافي الأندية الأوروبية والفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهذا ما حدث مع محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، والذي قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، ونال إشادة خاصة من لاعبي البافاري وأيضا من مدرب الفريق هانز فليك، والذي أكد أن هاني يمكنه أن يحترف في أوروبا وتقديم مستويات جيدة للغاية خلال السنوات القادمة.

أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي أكبر الخاسرين في هذه البطولة لأن اللاعب قريب للغاية أن يحقق حلم الإحتراف الخارجي في أوروبا وجاءت له عروض إحترافية خلال الفترة الماضية، ولكنه فوجئ بتواجدة علي مقاعد البدلاء منذ بداية البطولة والمشاركة في أوقات بسيطة من المباراة.

الجميع كان ينتظر مشاركة أليو ديانج في مباراة بايرن ميونخ، خاصة أنه يمتلك القوة البدنية العالية والتي تؤهلة أن يساهم في إمتلاك خط وسط الفريق خلال المواجهة الصعبة والتي إنتهت بخسارة الأهلي بثنائية نظيفة، ولكن قرر موسيماني اللعب بحمدي فتحي وعمرو السولية في مركز خط الوسط وتواجد ديانج علي مقاعد البدلاء.

يري أليو ديانج أنه غير مرغوب به في تشكيلة الأهلي مع موسيماني، ويريد الرحيل من أجل ضمان المشاركة لأنه كان قريب من تحقيق حلم الإحتراف الخارجي في أوروبا، ويعتقد أن عدم مشاركتة بسبب عدم ظهورة بشكل مميز مع الأهلي وتنهال عليه العروض الإحترافية بعد ذلك، وفي حال عدم مشاركة ديانج خلال المباريات القادمة بشكل اساسي سيكون خروجة هو الأقرب بعد تواجدة علي مقاعد البدلاء بصفة مستمرة خلال المباريات الماضية.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن تجديد تعاقد اليو ديانج قبل السفر لبدء منافسات كاس العالم للأندية لمدة 5 سنوات قادمة.

وتنتهي بطولة كأس العالم للأندية غدا الخميس 11 فبراير، بإقامة مبارتين، الأولي ستكون في الخامسة مساء وسوف تجمع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي علي تحديد المركزين الثالث والرابع، وفي تمام الثامنة، يلتقي بايرن ميونخ بطل أوروبا والمرشح الأكبر للبطولة، فريق تيجريس أونال بطل المكسيك، ومن أجل علي المركزين الأول والثاني.

وصعد تيجريس أونال إلي البطولة للمرة الأولي في تاريخة، وتمكن أيضا أن يصعد للمباراة النهائية للمرة الأولي تاريخيا، وينتظر التاريخ مشاركة الفريق غدا في مباراة بطل أوروبا من أجل تحقيق المعجزة الكبري.

يذكر أن هذه هي المرة الأولي التي يتواجد فيها فريق من أمريكا الشمالية في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، في حين أنه من الصعب خسارة أندية أوروبا للبطولة إلي في مرات عديدة كان آخرها فريق تشيلسي عام 2012 وخسر المباراة النهائية.