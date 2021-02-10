غياب معلول وإستبعاد ثنائي الأهلي عن مباراة بالميراس

أكد أحمد شوبير، أن قرار الفيفا بشأن الثنائي، محمود كهربا، وحسين الشحات، نهائي ولا تراجع فيه، والثنائي سيغيب عن مباراة الغد أمام بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: " النظام نظام يا جماعة، فيفا مبيهزرش، لو فى مصر كنا قولنا معلش وتعدى لكن الناس دى مبتعديش الهوا، وعشان كدا كهربا وحسين الشحات معزولين فى غرفتيهما واتسحب منهما الكروت، ولا يمكن للثنائي الخروج من الغرفة، حتى الطعام يصل لهم داخل الغرف الخاصة بهم".

وبشأن إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول بالنادي الأهلي، كشف شوبير غياب اللاعب قائلا : "إستحالة أن يلحق على معلول بمواجهة بالميراس البرازيلى بسبب الإصابة في مباراة بايرن ميونخ الماضية، وموسيمانى أستقر على الدفع إما بمجدى قفشة فى التشكيل الأساسى أو أليو ديانج لأن حمدى فتحى متواجد بالتشكيلة الأساسية بنسبة 100%، والأمر نفسه لعمرو السولية بنسبة 98%".

وعن نصائحه لموسيماني قال شوبير : " أنا مقتنع بموسيماني، بس لو ينفع أديه نصيحة هقوله بلاش تلعب كهربا رأس حربة لأنه لاعب جناح شمال، وعند اللعب في هذة المنطقة يفقد اللاعب قوته الهجومية، وأنت عندك طاهر محمد طاهر لاعب صاحب شخصية الأهلى وشخصية اللاعب الدولى، والمهاجم لازم يكون رأس حربة بمعنى الكلمة شوفنا مثلا ليفاندوفيسكى ظهر فى المباراة أربع مرات سجل هدفين خلال المباراة".

يذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب من مسؤولي الأهلي عزل الثنائي "الشحات، وكهربا" بسبب مصافحة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومصافحة بعض جماهير النادي الأهلي، مما آثار غضب الفيفا من تصرفات الثنائي، ليكون هذا الأمر مثل الكارثة التي تهدد الأهلي قبل لقاء بالميراس البرازيلي مساء الخميس القادم في إطار تحديد مباراة المركزين الثالث والرابع.

ومن المنتظر أن يصطدم الأهلي ببالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بقطر في تمام الخامسة من مساء غد،الخميس، بعد أن خسر الأهلي أمام البايرن بثنائية نظيفة أحرزهما نجمه البولندي، بينما تلقي بالميراس هزيمة وحيدة أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.