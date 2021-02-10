سعر الحديد اليوم اليوم الاربعاء 10 -2-2021

سادت حالة من الاستقرار على أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وجبس اليوم الاربعاء الموافق 10 فبراير 2021، فيما تختلف أسعار مواد البناء من محافظة لأخرى، وتتوقف تكاليف النقل من مكان لآخر وغيره، حيث يزيد سعر الطن بخلاف المناطق وفي المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.



دوت الخليج ترصد متوسط أسعار السوق لمواد البناء اليوم الاربعاء 10 -2 - 2021



اسعار الحديد اليوم الأربعاء 10-2-2012

وصل سعر طن حديد عز إلى 13 ألف و700 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 13 ألف و500 جنيه، وبلغ سعر حديد سرحان للطن 13 ألف و300 جنيه، وسعر طن حديد المعادي 13 ألف و300 جنيه، وجاء سعر حديد العشري 13 ألف و300 جنيه للطن.

اسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 10-2-2012

بينما سجل أسمنت الشركة العربية المسلح، 785 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت الشركة العربية النصر 750 جنيه للطن، وسجل أسمنت العسكري 730 جنيه في الطن، وأسمنت السويس سجل 770 جنيه، بينما سجل أسمنت طرة وحلوان 770 جنيه للطن، وسجل أسمنت بني سويف 770جنيه للطن.

اسعار الجبس اليوم الأربعاء 10-2-2012

سجل سعر جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس مصر سيناء إلى 650 جنيه، وسعر طن السويس وصل إلى 580 جنيه.

اسعار الأسمنت المخلوط والأبيض اليوم الأربعاء 10-2-2012

فيما سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 620 جنيهات.. والواحة المخلوط وصل إلى 660 جنيها.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار أسمنت المقاوم للملوحة اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021

سجل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 795 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ765 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 785 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 785 جنيها.