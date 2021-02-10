البيئة: رفع كفاءة مصانع التدوير لدعم منظومة المخلفات وتحقيق استدامتها

جدة - نرمين السيد - نظم فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة زيارة لعدد من مصانع التدوير بأسوان والأقصر، ودراسة آليات الاستفادة منها ورفع كفاءتها وإعادة تشغيل المتوقف منها كأحد الآليات الهامة فى تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.



وزار فريق البيئة مصنع تدوير المخلفات بإدفو بمحافظة أسوان، لمعاينته والوقوف على آليات عودته للعمل مرة أخرى والاستفادة منه، وذلك بعد توقفه عن العمل من فترة طويلة، وتبين وجود خط فرز متكامل وحالته جيده جدا ويحتاج رفع كفاءة فقط، كما تحتاج المعدات المتحركة لرفع كفاءة أو تأهيل، وسيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لطرح بدائل تشغيل مصنع التدوير مرة أخرى.

كما تم زيارة مدفن المخلفات بناحية الحاجر بمركز إدفو، والذى يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لكى يستقبل المخلفات التى تخرج من مركز إدفو والتى تبلغ حوالى 175 طنا يوميا، والمدفن يتم تنفيذه على مساحة حوالى 5 فدان وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء خليتين جديدتين إذ تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 89 فدانل، ومن المقرر تسليم المدفن خلال شهر مايو المقبل.

وفى سياق متصل، تم معاينة مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الحبيل التابعة للبياضية بالأقصر والوقوف على آليات تشغيله، وسبل رفع كفاءته لتحسين منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، والحفاظ على العمر الافتراضى للمدفن الذى يتم إنشاؤه.