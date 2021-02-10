القوى العاملة: التفتيش على 335 منشأة واستخراج 83 شهادة قياس مهارة بمطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفتيش مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح على 335 منشأة وتسجيل 12 مخالفة، بالإضافة إلى بحث 6 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالى.





وأوضح فريد سنوسى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضى- أن المديرية عينت 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 17 طالب عمل . وأضاف أنه تم استخراج 83 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 38 متدرباً. وفى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت على 77 منشأة، وشنت 9 حملات تفتيشية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحررت 11 محضر سلامة وصحة مهنية .

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