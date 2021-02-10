صور.. محافظ قنا يشهد الافتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحى لمدينة نقادة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح محافظ قنا أن المشروع يخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 16 ألف م3/ يوم، موضحا انه تم استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة ومحطات الرفع وخطوط ااطرد وشبكات الإنحدار الخاصة بالمشروع بتكلفة 152 مليون جنيه مموله من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر موجها مسئولى شركة المياه بمتابعة المشروع وإجراء اعمال الصيانة الدورية له لضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة وتقديم افضل الخدمات الأساسية للمواطنين.



وأكد الداودى ان قطاع الصرف الصحى بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت فى رفع نسبة تغطية الخدمة الى 96% بالمدن و37% بالقرى حتى الآن لافتا الى انه تم خلال الإسبوع الماضى افتتاح مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط واليوم نفتتح مشروع الصرف الصحى بنقاده كما سيتم دخول 4 مشروعات للخدمة خلال العام الحالى تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هى "مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا بطاقة 29 ألف م3 / يوم، مشروع الصرف الصحى بالمراشدة بطاقة 10 آلاف م3 / يوم، مشروع الصرف الصحى بالحلفاية بحرى بطاقة 12 ألف م3 / يوم، مشروع الصرف الصحى بالسلامية بطاقة 9 آلاف م3 / يوم" وهو ما يؤكد ان الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى لللمواطنين فى كل القرى والنجوع.