برلمانية تطالب بوضع السياحة ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة

جدة - نرمين السيد - طالبت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، وضع السياحة ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة بشكل عاجل، فى مختلف المحافظات على أن يتم تعيظم الاستفادة بالمقومات السياحية.





وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، فى بيان لها اليوم الأربعاء، على ضرورة الترويج للمناطق السياحية، من خلال طرح الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة على مستوى المحافظات، خصوصًا أن لكل محافظة مقومات خاصة بها، سواء الفرص فى السياحة العلاجية والشاطئية والدينية، والأثرية، على أن يتم وضع خطة للمستهدف تحقيقه سنويًا من جلب السائحين. وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع السياحة من الممكن أن يكون من أهم موارد الدولة، ولكن هذا الأمر يتطلب إعادة التخطيط حول كيفية المقومات وموقع مصر الإستراتيجى فى تحقيق الإيرادات المنشودة منه، ففى الوقت الذى نفشل فى الترويج لهذا الكم من المواقع الأثرية بعض الدول ليش لديها سوى مسلة واحدة ويأتى إليها العديد من السائحين من مختلف دول العالم، وهذا يطرح قضية غياب التسويق الجيد، ولكن الخطوة الأولى تتمثل فى الخطة الاستثمارية فى المقام الأول.

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