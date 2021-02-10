هند جاد: تصريحات ممثلى الفصائل الفلسطينية تعكس مدى ثقل الجهود المصرية

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن استضافة مصر لـ الحوار يعكس الثقل المصرى، واهتمام القاهرة بالقضية الفلسطينية، متابعة: "بل إن مصر تعتبر تلك القضية قضيتها، وقد لمس المشاركون فى الحوار هذا الأمر، ووجهوا الشكر خلال البيان الختامى لها على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله، وكذلك على الجهود التى بذلتها فى رعاية فى جميع مراحله، كما عبرت الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود، وطلبت من مصر المشاركة الفاعلة فى الرقابة على الانتخابات الفلسطينية".

وأكدت هند جاد، أن التصريحات المتلاحقة فى نهاية الحوار لـ ممثلى الفصائل الفلسطينية تعكس ارتياحا كبيرا لما تم التوصل إليه، وللمناخ الذى جرى فيه الحوار حتى خرج فى أفضل صيغة ممكنة، مشددة على أن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة يعد حجر أساس جديد للعلاقات "الفلسطينية - الفلسطينية" خلال الفترة المقبلة.