صور.. محافظ سوهاج بتابع بدء مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات

جدة - نرمين السيد - تابع طارق الفقى محافظ سوهاج، والسيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، بدء أعمال تنفيذ المشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بمنطقتى "أرض المحلج، وأرض الشونة" بمدينة سوهاج، بحضور عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة.





وأوضح محافظ سوهاج أن المشروع يشمل إنشاء 14 عمارة إسكان اجتماعى على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثمارى على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حى غرب سوهاج، بإجمالى 1500 وحدة سكنية.

وأشاد الفقى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتا إلى أنها تشعر المواطن باهتمام الدولة بكل شبر على أرض مصر، من خلال تطوير العمران فى المدن القديمة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتوازى مع المبادرات الرئاسية الأخرى لتطوير الريف المصرى، والمدن العمرانية الجديدة، وحياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

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