صدور رواية lost in the echo للكاتبة فيروز خالد عن دار أوستن ماكاولى العالمية

أصدرت دار النشر العالمية "أوستن ماكاولى" مؤخرا، الطبعة الأولى من رواية lost in the echo‏ (تائه فى الصدى)، للكاتبة الشابة فيروز خالد، وفتحت باب حجز الرواية "أونلاين" لتوزيعها فى مصر والإمارات وبريطانيا. الرواية هى الأولى للكاتبة العشرينية، وتنطلق من فكرة أن طاقة العواطف الإنسانية لا حدّ لها، وليس من السهل فهمها أو تفسيرها، أو بحسب إحدى العبارات التمهيدية "يمكن أن تكون العواطف ساحقة وصعبة التفسير". تدور فكرة الرواية حول اكتشاف الإنسان لذاته وإعادة رؤيته للأمور وفق تأثيرها ومعانيها الحقيقية، وليس وفق ظاهرها وما تسببه من ضغوط، وذلك من خلال شخصية "مليكة" التى تملك قدرة خاصة فى استشعار مشاعر الآخرين واستيعابها والتعاطف معها.

رغم أن هذا السلوك اليومى يسبب عبئا نفسيا ومعيشيا، ويُدخل الفتاة "مليكة" فى عديد من المشكلات، إلا أنها تستكشف حدود مشاعرها وتعيد فهم طاقتها الإنسانية لتُدرك فى نهاية المطاف أن تلك القدرة المرهقة هى فى الحقيقة "نعمة كبرى".

‏يُذكر أن فيروز خالد صلاح تدرس حاليا كتابة السيناريو فى مدرسة Met Film الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن، وهى خريجة كلية اللغات بإحدى الجامعات المصرية البارزة، ‏ونشأت "فيروز" فى عائلة من الكتاب والصحفيين، ما ألهمها مبكرا لتطوير شغفها الكبير بالكتابة، وبفضل الموهبة والمحاولات المبكرة أصدرت كتابها الأول منذ سنوات تحت عنوان "اتغيرت" عن دار سما للنشر والتوزيع فى مصر.



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