نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية.. السيسي صانع الأمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المهندسة إيمان العجوز عضو مجلس النواب"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة عزبة الهجانة وتفقده أعمال التطوير بها تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين جودة الحياة لمواطني المناطق العشوائية وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وأضافت "العجوز "، في تصريحات خاصة "للفجر"، أن ما يفعله رئيس مصر كل يوم نحو دعم المصريين الأكثر احتياجاً للدعم هو بمثابة إحياء للأمل في قلوب المصريين الذين طالما تطلعوا لوطن به عدالة اجتماعية يجد فيه الفقير ملاذ آمن و حياة كريمة.

وتابعت: هكذا يُصيغ السيسي يوماً بعد يوم أسطورة الرئيس الذي لا يكل و لا يمل من العمل لوضع مصر و شعبها في المكانة التي تليق بهم.

واضافت: سنسعى جاهدين ان نعمل كتفًا الى كتف تحت قيادة فخامة الرئيس لتحقيق رؤيته السياسية في بناء مصر قوية و أبية و قادرة على التحديات الدولية و الإقليمية و المحلية.