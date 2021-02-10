استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-2-2021.. وتوقعات بارتفاعات جديدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-2-2021، مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، تزمنًا مع استمرار تذبذب سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي، طوال التعاملات مساء أمس وحتى الآن.

شهد المعدن النفيس تذبذب ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بات يتأرجح بين كفتين الارتفاع تارة والتراجع تارة أخرى.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في سوق الصاغة بعد حالة التذبذب الأخيرة الموجودة في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر