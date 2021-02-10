استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-2-2021.. وتوقعات بارتفاعات جديدة

الذهب- ارشيفية
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-2-2021، مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، تزمنًا مع استمرار تذبذب سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي، طوال التعاملات مساء أمس وحتى الآن.
شهد المعدن النفيس تذبذب ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بات يتأرجح بين كفتين الارتفاع تارة والتراجع تارة أخرى.
أسعار الذهب في مصر
توقف سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشار بين الأعيرة الآخرى إلى نحو805 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي بين أسعار الذهب نحو 920 جنيهًا في الجرام الواحد، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 690 جنيهًا .
كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6440 جنيهًا، وأوقية الذهب نحو 1845 دولار، و كيلو الذهب نحو 912 ألف جنيه.
وكان سعر الذهب سجل أمس ارتفاع في حدود 8 جنيهات تقريبًا، نتيجة عودة المعدن الأصفر للصعود مجددًا في البورصات العالمية، لكن السعر تراجع مساءا إلى 802 جنيهًا للجرام، ثم تحرك صعودًا إلى 805 جنيها ليستقر عند هذا الحد.
توقعات حول أسعار الذهب خلال الساعات القادمة
انتشرت العديد من التوقعات المختلفة حول أسعار الذهب في مصر خلال الساعات القادمة، حيث لفت المستثمرين إلى إمكانية تغير سعر الذهب على مدار اليوم لأكثر من مرة، استجابة للتغيرات التي يشهدها سعر الأونصة على المستوى العالمي، وهنا قد نشهد بعض الفروق الطفيفة في الأسعار بسوق الصاغة.
الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاع غير مسبوق في تاريخها على مدار العام الماضي، الذي شهد تراجع ونفور ملحوظ في الشراء، حيث اعتبره العديد من المواطنين سلعة غير أساسية، ولكنها كانت سبب في عدم إتمام الزواج بسبب معاناه الشباب والضغوط الإقتصادية التي تقع على كاهله.
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