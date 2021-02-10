أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 10 فبراير وفق سوق العبور للجملة

ننشر أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021، وفق أخر تحديث نشره الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، حيث شهدت أسعار الطماطم ثبات في الفترة الأخيرة عند 1.5 للكيلو، والبصل عند 5 جنيه، وكذلك حافظت البطاطس على سعر 2 جنيه للكيلو.

دوت الخليج تنشر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 10-2-2021

أسعار الخضار وفق أخر تحديث لموقع سوق العبور

بلغ سعر كيلو الطماطم من جنيه لـ 1.5 جنيه، وسجل البصل 2.75جنيه إلى 5 جنيه، وجاء سعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، ووصل سعر الكوسة من 1.5 إلى 5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الملوخية من 2 جنيه إلى 4 جنيه.

فيما بلغ سعر الجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي الأسود "العروس" 1.25 جنيه لـ 3 جنيه، والباذنجان الرومي تراوح من 1.25 لـ 3 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض من 1.5 لـ 3.5 جنيه.

أسعار الفلفل في سوق العبور

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 2 جنيه إلى 4.5 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيه، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 10 جنيه لـ 14جنيه.

أسعار الخيار في سوق العبور

وسجل الخيار الصوب 1.75 للكيلو ويزيد لـ 3.75 جنيه، والخيار البلدي من 1.5 جنيه إلى 3 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.



وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 5 جنيه، والقلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه، ووصل سعر البسلة من 2.5 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 1.5 جنيه لـ 5 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 5 جنيه إلى 21 جنيه.



أسعار الفاكهة وفق سوق العبور للجملة اليوم الاربعاء 10-2-2021

تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، بينما تراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه.

أسعار البرتقال والليمون في سوق العبور

جاءت أسعار الليمون البلدي لتبدأ من 4 جنيه إلى 16 جنيه، بينما الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.