مصطفى محمد في طريقه لتحقيق إنجاز.. تعرف على موعد مباراة جالطة سراي اليوم

يدخل فريق جالطة سراي مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ألاينا سبور ضمن منافسات بطولة كأس تركيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:45، وتقام المباراة في ملعب تورك تيليكوم آرينا في ربع نهائي البطولة.

بينما تألق مصطفى محمد مع جالطة سراي في أول مباراتين له بقميص ناديه الجديد، منذ أن انتقل اللاعب من نادي الزمالك المصري، حيث سجل مصطفى محمد هدفين مع جالطة سراي، وذلك أمام باشاك شهير وفناربخشة في الدوري التركي.

القنوات الناقلة للمباراة:

قناة ATV Turkiye، باللغة التركية، Turksat 1C، تردد 12053، أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة Nova Sports 1 HD، باللغة اليونانية، Hot Bird 1-6، تردد 12130، أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة Sportdigital، باللغة الألمانية، Astra 1B-1H + 2C، تردد 12722، أفقي، معدل ترميز 23500.

وتلقي الاعب كثير من الإشادات ومنها شبكة "Sporx" كتبت: "مصطفى محمد سجل هدفاً لا يصدق، كان له دورًا فعالًا مع جالطة سراي، وتسبب بشكل مباشر في فوز الفريق".

صحيفة "Tum Spor" أشادت بمصطفى، قائلة: "مصطفى محمد يتفوق على جميع خصومه في الكرات الهوائية وفي المواجهات الثنائية، بالإضافة إلى أنه سجل هدفًا رائعًا بتسديدة صعبة على الحارس".

وأضافت الصحيفة: "مصطفى سجل الهدف الثاني خلال شوطه الثالث فقط مع الفريق، أصبح الأمر سهلًا الآن على اللاعب المصري".

أما صحيفة "صباح" التركية فكتبت: "مصطفى محمد الوافد الجديد في أول ديربي وثاني مباراة له تمكن من التسجيل، وبطريقة رائعة كتب اسمه في تاريخ ديربي تركيا".

موقع "Webaslan.com" التركي، والخاص بـ جالطة سراي، قال: "مهاجم الفريق الجديد مصطفى محمد يتفوق في كل الكرات الطويلة، لاعب جيد ويكسر حاجز الخوف مبكرًا، ويسجل هدفًا بفوز ثمين في الديربي".

وكتب موقع "Sportcell" التركي: "مصطفى محمد أثار إعجاب الجميع، سجل هدف الفوز وتمكن من قيادة فريقه للفوز في الديربي، بمشاركته الثانية فقط".

والجدير بالذكر يحتل فريق جلطة سراي المركز الأول في ترتيب الدوري التركي برصيد 48 من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.