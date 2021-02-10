أحمد زيدان: لابد من تسويق موقع مصر الاستراتيجي والاستفادة منه فى مجال الاتصالات

أحمد زيدان - أرشيفية
قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن الاستثمار فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يمثله من أهمية اقتصادية كبرى، فيما يتعلق بدفع عجلة النمو الاقتصادي داخل الدولة المصرية، مؤكدا على دور الوزارة فى توفير المعلومات عن التكنولوجيا الحديثة، من خلال ميكنة كافة القطاعات إضافة إلى منظومة التامين الصحي الشامل.
وأشار النائب أحمد زيدان، إلى عدة محاور لتطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها تعميق الصناعة التكنولوجية، إضافة إلى بناء شباب قادر على التواصل وفقا للتقنيات الحديثة حيث، بلغ الشباب نسبة 62 فى المائة من المجتمع المصرى، مشيرا إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات فى تنمية القدرة التصديرية للمجال، وتعميق خدمات التعهيد والمنتجات الإلكترونية وتقديم، الاستشارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، بلغت خطة الوزارة202/:2021.
وتسائل النائب أحمد زيدان، عن كيف ستتعامل الوزارة مع الاستثمارات فى المجال لدعم الدولة المصرية، نظرا لارتباطها بمعدل النمو، مضيفًا: إنه فى جائحة كرونا كانت هناك استراتيجية غير واضحة من جانب الوزارة، تمثلت فى عدم قدرة الوزارة على جذب الإستثمارات للشركات العاملة فى السوق المصرى.
أحمد زيدان: يوجه عدة أسئلة لوزير الاتصالات
كما وجه النائب العديد من الأسئلة للوزير منها، ماهو دور الشركة الوطنية للإتصالات الرقمية لتطوير القطاع خاصة فى وجود الشركة المصرية للإتصالات ،وهل دور المصرية للإتصالات دور فعال وملموس على أرض الواقع، أم مكمل للشركة الوطنية للإتصالات الرقمية.
هذا ودعا وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النائب احمد ذيدان، لأهمية تسويق موقع مصر الاستراتيجي لتسويق بمرورالكابلات البحرية من خلال إنشاء مركز إعلامى قوى على تسويق موقع مصر بالنسبة للكابلات البحرية.
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