أحمد زيدان: لابد من تسويق موقع مصر الاستراتيجي والاستفادة منه فى مجال الاتصالات

قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن الاستثمار فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يمثله من أهمية اقتصادية كبرى، فيما يتعلق بدفع عجلة النمو الاقتصادي داخل الدولة المصرية، مؤكدا على دور الوزارة فى توفير المعلومات عن التكنولوجيا الحديثة، من خلال ميكنة كافة القطاعات إضافة إلى منظومة التامين الصحي الشامل.

وأشار النائب أحمد زيدان، إلى عدة محاور لتطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها تعميق الصناعة التكنولوجية، إضافة إلى بناء شباب قادر على التواصل وفقا للتقنيات الحديثة حيث، بلغ الشباب نسبة 62 فى المائة من المجتمع المصرى، مشيرا إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات فى تنمية القدرة التصديرية للمجال، وتعميق خدمات التعهيد والمنتجات الإلكترونية وتقديم، الاستشارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، بلغت خطة الوزارة202/:2021.

وتسائل النائب أحمد زيدان، عن كيف ستتعامل الوزارة مع الاستثمارات فى المجال لدعم الدولة المصرية، نظرا لارتباطها بمعدل النمو، مضيفًا: إنه فى جائحة كرونا كانت هناك استراتيجية غير واضحة من جانب الوزارة، تمثلت فى عدم قدرة الوزارة على جذب الإستثمارات للشركات العاملة فى السوق المصرى.