صدمة كبري لعشاق محمد صلاح وعدم رؤية مبارياتة مجددا

منذ العودة مرة أخري إلي إنجلترا واللعب بقميص ليفربول الإنجليزي، يكون محمد صلاح النجم المصري، هو صاحب التواجد بشكل مستمر من أجل الإنتقال لأحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وأن هذه الأخبار سعيدة للغاية لكل عشاق كرة القدم المصرية والعربية، بأن يلعب نجم الريدز كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة بقميص أحد الفريقين.

تطور الأمر سريعا خلال الساعات الماضية وذلك بعد حديث "كارل هانز رومينيجه" رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، وتحدث عن أهمية محمد صلاح لأي فريق في العالم، وأكد بأن أي فريق في العالم يتمني تواجد النجم المصري في فريقة، ولكن لم تحدث أي إتصالات معه حتي الأن، ومن الممكن أن يحدث في المستقبل لأن صلاح له قيمة فنية كبيرة للغاية.

وقال رومينيجة: "محمد صلاح لديه الكثير من الإمكانيات الكبيرة ويقدمها رفقة ليفربول وهو ما يعكس قوة الكرة المصرية بكل تأكيد".

ولم تكن تصريحات رئيس بايرن ميونخ سعيدة لكل مشجي كرة القدم المصرية والعربية، لأنه في حال إنتقال محمد صلاح لصفوف بايرن ميونخ، فإنه من الصعب مشاهدة مباريات بايرن ميونخ علي شاشات التليفزيون، بسبب عدم إذاعة مباريات الفريق علي القنوات المعروف في الوطن العربي.

وخسرت شبكة بين سبورت إذاعة مباريات الدوري الألماني هذا الموسم، بعد عدم الوصول لأي إتفاق بين إدارة القناة ومسؤولي البث في الدوري الألماني، وهو ما أصاب المتابعين بالصدمة والدهشة بعدم رؤية مباريات الدوري الألماني وكرة القدم الممتعة هذا الموسم، وأيضا عدم رؤية مباراة كلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وكانت بين سبورت احتكرت بث مباريات الدوري الألماني لمدة 6 سنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان السبب وراء فشل القناة القطرية في الحصول على حقوق البث يكمن في فشلها في الارتقاء بشعبية الدوري الألماني خلال السنوات الـ6 السابقة، وحصلت على حقوق البث في 2014 لـ3 سنوات مقابل 120 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي حصلت بها على نفس الحقوق في 2017.

وفي أغسطس الماضي، قدمت القناة عرضا جديدا بقيمة 180 مليون يورو، ولكنها فوجئت بأنها لم تكن قادرة على تلبية متطلبات رابطة الدوري الألماني، وترى الرابطة أن القناة فشلت في رفع شعبية المسابقة في الوطن العربي، وذلك بسبب تعاملها السيئ مع المنتج، والاكتفاء بإذاعته دون تخصيص برامج خاصة به، مع تكليف المعلقين والمحللين الأقل كفاءة بالتعامل مع المباريات.