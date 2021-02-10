التشكيل المتوقع وموعد مباراة برشلونة وإشبلية في قبل نهائي الكأس

يلتقي برشلونة الإسباني، بنظيره إشبيلية في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا

بعد أن صعد الفريق الكتالوني من مباراة مثيرة علي حساب غرناطة بخماسية مقابل ثلاث أهداف.

ويلتقي الفريقان علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في تمام العاشرة من مساء اليوم بقيادة تحكيمية إسبانية، وتبث علي قنوات بي ان سبورت.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم أمام إشبلية

ومن المقرر أن يدخل برشلونة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، لينجليه، ألبا، أومتيتي.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي، جريزمان، ميسي.

ويغيب عن مواجهة اليوم أمام أشبيلية عدة لاعبين من برشلونة للإصابة وهم أراخو وبيانيتش وبرايثوايت وديست.

يذكر أن برشلونة قد صعد لنصف نهائي بطولة كأس إسبانيا لهذ العام بعد التغلب علي غرناطة في الدور بع النهائي بخماسية مقابل هدفيين في مباراة شهدت تأخر العملاق الكتالوني.

أهداف مباراة برشلونة وغرناطه

أحرز كينيدي الهدف الأول في مرمي برشلونة، بعد تمريرات بين لاعبي الفريق الكتالوني أمام مرماهم، و قطعت الكرة من أومتيتي بعد تمريرة خاطئة، وأرسل سورو عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى إلى كينيدي الذي قابلها في الشباك.

وأضاف سولدادو الهدف الثاني للفريق في مرمي البارسا بعد تمريرة طولية رائعة من أنخل مونتورو وصلت لـ روبرتو سولدادو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وأفتتح جريزمان برشلونة الفارق لهدفيين مقابل هدف، وظل هجوم برشلونه يحاول للرجوع للمباراة من جديد، حتي أستطاع جوردي ألبا تحقيق التعادل بعد تمريرة طولية رائعة من ميسي من خارج منطقة الجزاء إلى جريزمان، ومن أرسلها من لمسة واحدة برأسه إلى ألبا سددها برأسه داخل الشباك.

نجح جريزمان في قلب الطاولة وتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 102، وتعادل فيكو لغرناطة بعدها بدقيقة واحدة، ثم تقدم دي يونج لبرشلونة في الدقيقة 108، وأختتم جوردي ألبا أهداف المباراة في الدقيقة113 من أحداث المباراة.

الجدير بالذكر أن أخر مباراة جمعت الثنائي في الدوري الإسباني، أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الثنائي علي ملعب كامب نو.