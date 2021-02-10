مفاجأة سارة لجماهير الأهلي في مباراة بالميراس

أسفر أن الاجتماع الفني لمباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2020 المقام بالعاصمة القطرية الدوحة، عن ارتداء النادي الأهلي زيه الرسمي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة مونديال الأندية مساء غد الخميس بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية.

وعلى مستوى الحراس يرتدي حارس الأهلي الزي الأزرق الكامل، فيما يلعب فريق بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

وتلعب المباراة على تحديد المركزين الثالث والرابع على أن تصل المباراة للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

ويلعب الاهلي تلك المباراة بعدما تلقى الخسارة الأولى له تحت قيادة بيتسو موسيماني، من بايرن ميونخ بطل أوروبا بنتيجة 2-0، بهدفين سجلهما القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط.\

على الجانب الآخر خسر بالميراس في نفس الدور من فريق تايجرز المكسيسكي بنتيجة 1-0، وبركلة جزاء سجلها المهاجم الفرنسي جينياك.

ويلعب الأهلي البطولة بقائمة ضمت كلا من

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

فيما يخوض بالميراس تلك البطولة بالقائمة التالية:

وبفرتون بيريرا دا سيلفا، وماتيس فينا، وجوستافو جوميز، ولوان، وروشا، ودانيلو، ودا سيلفا باربوزا، وزي رافاييل، ورافائيل فيجا، وجابريل مينينو، ولويز أدريانو، إيميرسون رايموندو سانتوس، وبينجامين كوسيفيتش، وباتريك دي باولا، والن إمبيريور، ومايكي روتشا دي أوليفيرا، مايكي روتشا، وجوستافو سكاربا، ولوكاس إستيفيز، ولوكاس ليما، وجيلسون مارسلينو دوس نتوس، وفينسيوس سيلفستر، وويليان جوميز دي سيكويرا.