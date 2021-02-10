طاقم حكام إفريقي يدير مباراة الأهلي وبالميراس

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدا ، الخميس.

وجاء طاقم التحكيم بقيادة السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا والحاج سامبا سنغالي الجنسية، والجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما رابعا، الكندي دريو فيشر يدير تقنية حكم الفيديو المساعد " الفار"، ويعاونه المغربي رضوان جيد.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي المباراة بحثا عن تحقيق الفوز أمام بالميراس وإحتلال المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وكذلك الحصول علي برونزية مونديال الأندية.

تقام المباراة في تمام الثامنة من مساء غد الخميس، علي ملعب المدينة التعليمية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وخسر الأهلي من بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم بثنائية نظيفة أحرزها روبرت ليفاندوفيكسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

وقررت قناة BEIN SPORTS القطرية الحاصلة على حقوق تلك البطولة، إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة كما أذاعت مباراتي الأهلي الماضيتين بالبطولة ضد الدحيل وبايرن ميونخ.

تردد قناة bein المفتوحة

- التردد: 11054،12765

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

ويلعب الأهلي مونديال الأندية بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الآخر ضمت قائمة بالميراس كلا من:

وبفرتون بيريرا دا سيلفا، وماتيس فينا، وجوستافو جوميز، ولوان، وروشا، ودانيلو، ودا سيلفا باربوزا، وزي رافاييل، ورافائيل فيجا، وجابريل مينينو، ولويز أدريانو، إيميرسون رايموندو سانتوس، وبينجامين كوسيفيتش، وباتريك دي باولا، والن إمبيريور، ومايكي روتشا دي أوليفيرا، مايكي روتشا، وجوستافو سكاربا، ولوكاس إستيفيز، ولوكاس ليما، وجيلسون مارسلينو دوس نتوس، وفينسيوس سيلفستر، وويليان جوميز دي سيكويرا.

يذكر أن بالميراس يحتل المركز السابع ضمن جدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 53 نقطة من 33 مباراة خاضها الفريق في الدوري، حقق الفوز خلال 14 مباراة، فيما تلقي الهزيمة في 8 مباريات، وتعادل في 11 مواجهة، سجل مهاجمي الفريق 46 هدفا وتلقت شباكة 32 هدفا.