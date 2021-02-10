حقيقة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو يزعم نية الحكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية.

وزارة السياحة والأثار تعلق على شائعة هدم قصور أثرية

أكدت وزارة السياحة والأثار، أن الدولة حريصة على كافة الآثار المصرية بما فيها المباني والقصور وعدم المساس بها نهائياً، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، مُشيرةً إلى أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تم افتتاح قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة بعد ترميمه، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد ترميمه، وجارٍ ترميم قصر محمد على بشبرا تمهيداً لافتتاحه.