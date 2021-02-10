وفاة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض الأسبق

جدة - نرمين السيد - وترأس المستشار مقبل شاكر نادى القضاة دورتين متتاليتين انتهت عام 2002. المستشار مقبل شاكر من شيوخ القضاة، وكان شاهداً على كل العصور التى مرت بها السلطة القضائية فى مصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورا بفترة حكم السادات ومبارك، والمعزول محمد مرسى.

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