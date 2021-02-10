أسبانيا تشكر مصر على حسن الاستضافة والتنظيم المبهر لمونديال اليد

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، خطابا من السفير الأسبانى بالقاهرة، رامون خيل كاساريس أعرب خلاله عن تقدير وشكر دولة أسبانيا للحكومة المصرية نظير النجاح المبهر لتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد، والذى لم يقتصر على الناحية التنظيمية فقط بل يتجاوزها كذلك ليؤكد على القيم الرياضية للجهد والتفانى والتعاون التى نتشاركها.





ونقل السفير رامون خيل كاساريس تحيات وشكر الدولة الإسبانية للدولة المصرية والمنتخب الوطنى لكرة اليد قائلا: "أود قبل كل شئ أن أكرر امتنانى نيابة عن أسبانيا وعن منتخبنا الوطنى وكذلك امتنانى الشخصى على الترحيب الحار الذى قدمته مصر لمنتخبنا أثناء المونديال سواء فى مكان إقامته أو فى كافة المرافق الرياضية". وهنأ السفير الأسبانى، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والحكومة المصرية وكل المسؤولين المعنيين الذين جعلوا من الممكن تنظيم هذه البطولة فى ظل الظروف المعقدة التى فرضها وباء كورونا. ووجه السفير الأسبانى دعوته لوزير الشباب والرياضة لحضور حفل السفارة لتقديم أول قاموس عربى أسبانى فى كرة القدم خلال الشهر الجارى.

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