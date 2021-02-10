الحكومة: لا صحة لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن فيديو يزعم نية الحكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية.





وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية.

وشددت وزارة الآثار على حرص الدولة على الحفاظ على كل الآثار المصرية بما فيها المبانى والقصور وعدم المساس بها نهائيًا، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن.

وأشارت إلى أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها، إذ تم افتتاح قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة بعد ترميمه، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى بعد ترميمه، وجارٍ ترميم قصر محمد على بشبرًا تمهيدًا لافتتاحه.