بسبب الشبورة .. فتح طريق إسماعيلة الصحراوى واستمرار غلق طريق السويس

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "لسة الصبح"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه اليوم الإعلامى فادى إبراهيم، إلى فتح طريق الإسماعيلية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية المتجه إلى بورسعيد، و30 يونيو بعد زوال الشبورة.

وأوضح أن طريق السويس مازال مغلقا وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، والتى تنصح السائقين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على صحتهم.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة أضاف وجود ارتفاع الكثافة المرورية فى أعلى ومنزل كوبرى الفردوس ويفضل سلوك محور النصر، وعند أعلى كوبرى الحدائق الذى يمكن استبداله بشارع مصر والسودان.

وذكر صابر المواطنين بتسبب التحويلة المرورية عند النادى الأهلى بمدينة نصر، للقادم من المشير أبو غزالة إلى محور النصر، أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.