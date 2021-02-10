إنفوجراف- لا حذف ولا تأجيل.. رسائل التعليم حول امتحانات التيرم الأول

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة لتأجيل امتحانات الطلاب لما بعد شهر رمضان، مشددة على أن كل ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم عقد الامتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 20 فبراير الجارى. ووجهت الوزارة بعض الرسائل للطلاب بمختلف المراحل الدراسية وأولياء أمورهم، ويوضحها الإنفوجراف التالى: وأكدت وزارة التربية والتعليم توجيه المديريات بمختلف المحافظات بالاستعداد لإجراء امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من خلال تم اتخاذ كل أعمال تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس.

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