رئيس وزراء فلسطين يشيد بنجاح الحوار الوطني بالقاهرة

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بنجاح الحوار الوطني الذي اختتم جلساته في القاهرة باتفاق المجتمعين على إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من أيار المقبل، والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية، والمجلس الوطني بالانتخاب حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر، بما يضمن مشاركة الكل الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفق المواعيد المحددة في المراسيم الرئاسية.

ووصف رئيس الوزراء الاتفاق بالإنجاز الوطني الكبير للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، يضاف إلى ما تحقق من إنجازات تمثلت بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات القمة الأفريقية، ومقررات مجلس الجامعة العربية، في وقت تعود فيه القضية الفلسطينية إلى سلم الأولويات الدولية.

وقال رئيس الوزراءإن مخرجات اجتماعات القاهرة سيكون لها ما بعدها من حيث إسهامها في تصليب الموقف الوطني، وطي صفحة الانقسام وإكساب الحالة الوطنية المزيد من المناعة في مواجهة التحديات.

وأعرب اشتية عن تقديره للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية في سبيل إنجاح الحوار الوطني وتقديمها الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات مصرية لفتح معبر رفح ودعم أهالي قطاع غزة.

وكانت اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي عقدت في القاهرة على مدى يومين 8 و9 فبراير الجاريأسفرت عن التوصل إلى توافق وطني حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها، وفق البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني.

وتوجهت كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما عبرت عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المباركة.

كما توجهت الفصائل للرئيس السيسي للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة