توفي اليوم صباح اليوم الأربعاء الشيخ كرم محمد زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق، بمستشفى الإسكندرية الجامعى مواليد 1952 عن عمر 69 عاما. وقال الدكتور ناجح إبراهيم أمير الجماعة الإسلامية الأسبق، في تصريحات له :" سيتم دفن الشيخ كرم زهدى بالمنيا بمدافن عائلته" مشيرا إلى أنه يتم الآن عملية غسل الجثمان استعتدادا لنقله من الإسكندرية إلى المنيا لدفنه بمقابر العائلة. ونعى افراد من الجماعة الاسلامية كرم زهدي عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك". يذكر أن كرم زهدي، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الاسبق، وصاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، والدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، كان قد قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوى، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة كرم زهدى رئيس شورى الجماعة الإسلامية المتورط فى قتل السادات عن 69 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.