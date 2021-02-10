الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

نفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، فيديو تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يزعم نية الحكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية.

وقام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية بما فيها المباني والقصور وعدم المساس بها نهائيًا، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن.

وأوضحت الوزارة أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تم افتتاح قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة بعد ترميمه، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد ترميمه، وجارٍ ترميم قصر محمد على بشبرا تمهيدًا لافتتاحه.

وفي النهاية، ناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.