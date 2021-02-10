وفاة والد حسام صالح المتحدث باسم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

توفى صباح اليوم، والد المهندس حسام صالح المدير التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث باسمها.

وكتب المهندس حسام صالح علي صفحته الرسمية بموقع فيس بوك "انتقل الي رحمة الله والدي (الاستاذ احمد صالح). اسالكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة... اللهم ثبته عند السؤال ولا حول ولا قوة الا بالله" .

وأضاف صالح، أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد الفاروق في مدخل المعادي بعد صلاة الظهر اليوم الاربعاء و منها الي مدافن العائلة بالشرقية.