وكتب المهندس حسام صالح علي صفحته الرسمية بموقع فيس بوك "انتقل الي رحمة الله والدي (الاستاذ احمد صالح). اسالكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة... اللهم ثبته عند السؤال ولا حول ولا قوة الا بالله" .
وأضاف صالح، أن صلاة الجنازة ستكون في مسجد الفاروق في مدخل المعادي بعد صلاة الظهر اليوم الاربعاء و منها الي مدافن العائلة بالشرقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والد حسام صالح المتحدث باسم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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