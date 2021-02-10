نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفتي يهنئ الإمارات قيادةً وشعبًا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ.. ويؤكد: خطوة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأربعاء: أتوجه بأصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ؛ ما يفتح الآفاق لدراسات علمية فريدة على مستوى العالم العربي.

وأكد فضيلة المفتي أن وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ يعد خطوة تاريخية في حياة الأمة تعكس قيمة العلم في حياة الأمم والشعوب؛ ويفتح المجال لمشاركة العرب في تطوير علوم الفضاء، مشددًا على دعوة الشريعة الإسلامية لطلب العلم والحث الدائم على التزود منه؛ لقول المولى عز وجل: {وقل رب زدني علمًا}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، وقوله أيضًا: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

يذكر أن "مسبار الأمل" قد وصل إلى كوكب المريخ مساء الثلاثاء، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلو متر، وسيتاح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ حول سطح كوكب المريخ.