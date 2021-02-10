نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خروج 55 مصابا من المستشفى في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية-الزقازيق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن خروج 55 مصابًا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية-الزقازيق الزراعي"، وذلك من إجمالي 58 مصابًا.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف، أنه تم خروج 55 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن 3 مصابين لايزالون في المستشفى ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.