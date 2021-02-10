نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الشوربجي': تطبيق صحفي إلكتروني مصري جديد موازي لـ'نبض' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن بدء الهيئة في إنشاء تطبيق صحفي إلكتروني للترويج للأخبار والموضوعات بكافة الصحف القومية والخاصة والحزبية، موازي لتطبيق "نبض"، الذي يصدر من مدينة دبي، ولكن هذا تطبيق مصري 100%، يدعم الصحف والمؤسسات المصرية، وينطلق من مصر، ويمثل الصحافة المصرية.

وقال "الشوربجي" في لقاء مع الصحفيين، إن هذا التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية، بدأت الهيئة في إنشائه بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية، وسيكون مقره بالهيئة، وبالفعل بدأت الهيئة في تجهيز المكان، ووضع عقود الانطلاق، والذي من المنطلق أن يتم الإعلان عنه قريبًا، وذلك بعد الاتفاق حول الاسم وكافة التفاصيل.

وأضاف أن الهيئة ستتشاور مع كافة المؤسسات الصحفية القومية والخاصة بشأن التطبيق، والذي سيكون الاشتراك به اختياريًا، مؤكدًا أن الهيئة رأت وجود قدرات بالمؤسسات الصحفية القومية على أعلى مستوى.