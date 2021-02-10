طارق رضوان يستقبل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة "صور"

استقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان، طارق رضوان، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة، لوران دي بويك، اليوم، وذلك بمقر مجلس النواب.

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

وحضر اللقاء أعضاء مكتب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ومنهم وكيل اللجنة، النائب أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبدالعزيز، وأمين سر اللجنة، النائب محمد تيسير مطر، وشارك أيضًا النائبة آيات الحداد.

ويجرى اللقاء الآن بين الجانبين، لبحث سبل التواصل والحديث عن ملف حقوق الإنسان، الذى يتقدم مهام اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان، كما يتطرق الحديث إلى العديد من الملفات المشتركة بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن موقع دوت الخليج الإخبارى، يستقبل اليوم، النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية الجديد لحزب الوفد، بعدما تم فصل عددًا من أعضاء الحزب وهم أيضًا أعضاء بمجلس النواب.