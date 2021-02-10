مفاجأة.. حكم مباراة الأهلي وبالميراس "صاحب فضل" على موسيماني !!

ماجيتي نداي.أرشيفية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
حكام مباراة الأهلي وبالميراس
وجاء طاقم التحكيم كالآتي:
حكم الساحة: السنغالي ماجيتي نداي
المساعد الأول: السنغالي جيريل كامار
المساعد الثاني: السنغالي الحاج سامبا
الحكم الرابع:الجواتيمالي ماريو إسكوبار
حكم الفيديو: الكندي درو فيشر
مساعد حكم الفيديو: المغربي رضوان جيد
ويمتلك السنغالي ماجيتي نداي ذكرى سيئة، إن لم تكن الذكرى الأسوء في التاريخ لجماهير النادي الأهلي، عندما تلقى خماسية صن داونز في عام 2019 بذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويعد فوز فريق صن داونز على فريق الأهلي بخماسية نظيفة، هي أكبر هزيمة للنادي الأهلي في تاريخه كما تعد أكبر هزيمة في التاريخ لنادي مصري بالبطولة الأفريقية.
ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في مباراة للمنافسة على المركز الثالث ببطولة مونديال الأندية، تقام مساء غد الخميس على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.
وأسفر الاجتماع الفني لتلك المباراة عن ارتداء الأهلي لزيه الرسمي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، كما يرتدي حارس الأهلي الزي الأزرق الكامل.
على الجانب الآخر يلعب فريق بالميراس بالقميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملا.
وخسر الأهلي في دور نصف النهائي بالبطولة من فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا بنتيجة 2-0، سجلهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق 19، 88 من عمر المباراة.
وخسر نادي بالميراس البرازيلي من فريق تايجرز المكسيكي بنتيجة 1-0، من ركلة جزاي سددها القناص الفرنسي جينياك.
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