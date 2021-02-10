أزمة داخل الأهلي بسبب ياسر إبراهيم



بالرغم من تواجد الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والمشاركة بصفتة بطل أفريقيا، واللعب مع أفضل فرق العالم وابطال القارات في بطولة مصغرة للإحتفال بهم بعد تحقيق الإنجازات وتحقيق النجاح في كل قارة، ولكن الإحتفال دائما من الممكن أن يصيب البعض بالإحباط بسبب ما يحدث داخل معسكر الفرق ومطالبة بعض اللاعبين بالمشاركة بصفة أساسية، ويعتبر الأهلي أكثر الفرق التي تواجة هذا الأمر بسبب وجود لاعبين علي مقاعد البدلاء يمتلكوا المهارة الكافية للتواجد علي أرض الميدان.

يعتبر ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من أهم العوامل التي ساعدت الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا الأخيرة علي حساب الزمالك في نهائي القرن، ولكن بعد تعاقد الأهلي مع المدافع المغربي بدر بانون، تم تهميش دور اللاعب، ولم يشارك إلا في دقائق معدودة خلال المباريات الماضية.

وشارك ياسر إبراهيم في مباراة بايرن ميونخ الأخيرة، ودخل بديلا لعلي معلول الظهير الأيسر، والذي تعرض لإصابة عضيلة بعد مرور 20 دقيقة، ليقرر موسيماني الإعتماد علي اللاعب وترحيل أيمن اشرف للجانب الأيسر، ومنذ مشاركة ياسر إبراهيم وكان هناك تخوف شديد من مستوي اللاعب، ولكنه أحرج الجميع بتقديمة مستوي متميز خلال المباراة، وينال الإشادة الواسعة بعد نهاية المباراة، وتمكنه من إيقاف خطورة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ وأفضل لاعب في العالم حاليا.

يبدو أن بعد عودة الأهلي من كأس العالم للأندية ستكون مشاركة ياسر إبراهيم مطلوبة بسبب جودة اللاعب في مباراة هامة مثل بايرن ميونخ، والظهور بشكل مميز، ليجبر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التفكير في مشاركتة بصفة اساسية بجوار بدر بانون مدافع الفريق، وترحيل أيمن أشرف للجبهة اليسري ليشارك علي معلول في هذا المركز.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة مونديال الأندية مساء غد الخميس بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية.

وعلى مستوى الحراس يرتدي حارس الأهلي الزي الأزرق الكامل، فيما يلعب فريق بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

ويلعب الاهلي تلك المباراة بعدما تلقى الخسارة الأولى له تحت قيادة بيتسو موسيماني، من بايرن ميونخ بطل أوروبا بنتيجة 2-0، بهدفين سجلهما القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط.

على الجانب الآخر خسر بالميراس في نفس الدور من فريق تايجرز المكسيسكي بنتيجة 1-0، وبركلة جزاء سجلها المهاجم الفرنسي جينياك.

ويلعب الأهلي البطولة بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي.

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.