بسمة الكويتية تتعدى على الدين الإسلامي بعد اعتناقها اليهودية "فيديو"

تصدرت الفنانة بسمة الكويتية محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أثارت غضب عارم بين الجمهور بسبب اعتناقها الديانة اليهودية.

أعلنت الفنانة بسمة الكويتية، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتنقها الديانة اليهودية، وذلك عبر مقطع فيديو قصير نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بسمة الكويتية

خرجت بسمة الكويتية، من خلال الفيديو قائلة: " أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام لانه لا يعطي المرأة حقوقها بالكامل..وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".

لاقى الفيديو هجومًا ضاريًا وردود فعل حادة من قبل المتابعين الذين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها، كونها تهاجم أحد الأديان السماوية.

غضب على السوشيال ميديا بسبب تصريح بسمة الكويتية

هاجم العديد من نجوم الفن بسمة الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب ما بدر منها من إهانة للدين الإسلامي، الأمر الذي كان من شأنه إتساع دائرة الهجوم عليها ليتطور الأمر وتصبح مطالبات حادة بالقبض عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكانت بسمة الكويتية قالت قبل ذلك إنها على يقين بأن الفن حرام، وتتمنى الهداية من عند الله لكنها في الوقت نفسه تحبه وتعشقه، كاشفة حينها عن تفوقها سابقًا ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها المرحلة الثانوية.

الجدير بالذكر، أن واقعة بسمة الكويتية تأتي بعد واقعة الإعلامي الكويتي محمد المؤمن الذي اعتنق الديانة المسيحية مؤخرًا، حيث ظهر مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله المستخدمون عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ليشتعل الغضب تجاههما.