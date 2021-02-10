وفاة كرم زهدى رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق

جدة - نرمين السيد - وكرم زهدى، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، هو صاحب مبادرة وقف العنف التى أطلقتها الجماعة. كان زهدى قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوى، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.

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