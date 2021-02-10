عاجل.. السيسى يهنئ محمد المنفى برئاسة المجلس الرئاسى الليبى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى وجه التهنئة لـ محمد المنفى، بمناسبة اختياره رئيسًا جديدًا للمجلس الرئاسى الليبى من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسى كممثلين عن الشعب الليبى، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

وأعرب الرئيس عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه جميع مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلى المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعيًا لإنهاء الانقسام الليبى الذى كان أحد معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار، مؤكدًا مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادى والأمنى والعسكرى.

من جانبه، أعرب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى عن التقدير لتهنئة الرئيس، مؤكدًا اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ومشيداً بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر فى مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتى أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خصوصًا من خلال المبادئ الأساسية فى "إعلان القاهرة"، والذى كان له أكبر الأثر فى إنهاء حالة الانقسام السياسى التى شهدتها ليبيا، وكذلك استضافة مصر اجتماعات المسار الدستورى بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.

وشهد الاتصال التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بهدف تعزيز جهود الأشقاء الليبيين فى قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.