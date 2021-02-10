عاجل.. السيسى يهنئ عبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة الليبية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى هنأ عبد الحميد دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسى، متمنيا له وللشعب الليبى الشقيق كل التوفيق والنجاح فى إطار استعداد السلطة الانتقالية فى ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.

كما أكد الرئيس السيسى استعداد مصر للاستمرار فى تلبية كل احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتدادا لمسار العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبى الشقيق فى استكمال آليات إدارة دولته.

وأضاف المتحدث الرسمى أن عبد الحميد دبيبة أعرب عن شكره لتهنئة الرئيس، مؤكدا الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

كما ثمن الرئيس الجديد للحكومة الليبية دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة فى دعم ومساندة أشقائها فى ليبيا فى إطار العلاقات الممتدة والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن عميق تقديره للرئيس والشعب المصرى للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين فى إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم فى المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.